 

Боевики “ЛНР” вслед за “ДНР” заявили о начале вакцинации от коронавируса российским “Спутник V”

02.02.2021, 1:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представитель незаконного вооруженного формирования “ЛНР” Родион Мирошник заявил 1 февраля, что на подконтрольной боевикам территории начинается вакцинация от коронавирусной инфекции СOVID-19 российским препаратом “Спутник V”. Его цитирует российское агентство “Интерфакс”. 

По словам Мирошника, первые партии вакцины уже доставили в оккупированные Луганск и Донецк, 1 февраля прививки начали делать “отдельным категориям” жителей временно не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. 

Первыми на подконтрольной боевикам территории вакцинируют медиков и сотрудников “ряда других служб, чья деятельность предполагает встречи с большим количеством людей”. С аналогичным заявлением 31 января выступил так называемый минздрав “ДНР”. 

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря прошлого года говорил, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препараты. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. 

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Коронавирусом переболели 35 депутатов Госдумы

15.08 / В Беларуси выпускники и работники школ возвращают грамоты. От президентской стипендии отказались 100 лауреатов

11.08 / В РФ подтвердили 4,9 тыс. новых случаев коронавируса

05.07 / Spiegel – экстремизм в бундесвере опаснее коронавируса — от него нет ни вакцины, ни иммунитета

03.09 / Газпром начал проектировать «Силу Сибири – 2»

11.09 / Россия подверглась критике в Совбезе ООН из-за отравления Навального

06.08 / Несколько заложников освобождены из банка во французском Гавре

08.08 / Жертвами пожара в Чехии стали больше 10 человек

22.09 / Медведев рассказал о предотвращенных терактах на транспорте

04.09 / Россия пытается подорвать уверенность американцев в безопасности голосования по почте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска