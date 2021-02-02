В Белом доме хотят лишить Трампа возможности получать отчеты разведки

02.02.2021, 1:30, Новости дня

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Белый дом думает над тем, чтоб лишить 45-го президента США Дональда Трампа доступа к разведданным. Об этом на брифинге 1 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отмечает Forbes.

Псаки сказала, что решение об отказе Трампу в доступе “находится на рассмотрении”, но никакого решения пока принято не было.

Несколько представителей американской разведки призывали не давать Трампу доступ к разведданным. Среди них Сьюзан Гордон, которая в течение двух лет занимала пост главного заместителя директора национальной разведки при Трампе.

Гордон сказала, что информирование Трампа будет “потенциальной угрозой для национальной безопасности”, отметив, что бывший президент “имеет серьезные деловые связи, в которые вовлечены иностранные организации”.

Как отмечает Forbes, бывшие президенты США обычно получают доступ к секретной информации после ухода с должности. Эта традиция является частью усилий по информированию бывших лидеров, так как они разговаривают по вопросам внутренней и внешней политики и встречаются с иностранными лидерами.

Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. В прошлом году он проиграл выборы демократу Джо Байдену. Сейчас Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом, а в результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия.

Несмотря на то, что Трамп уже не является президентом, если его признают виновным, то Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты.

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