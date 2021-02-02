Полиция задержала подозреваемого в инциденте с отрезанной головой в Тулоне

02.02.2021, 1:24, Новости дня

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Полицейские задержали предполагаемого преступника во французском Тулоне, где на улице нашли коробку с отрезанной человеческой головой, сообщили в правоохранительных органах.

«Операция завешена. Человек задержан», – цитирует РИА «Новости» сообщение полиции департамента Вар.

Телеканал BFMTV уточнил, что в ночь с воскресенья на понедельник полиция уже приезжала на место по вызову о драке. Квартирой владеет мужчина, который принимал у себя двух бездомных. По данным канала, погибшим является один из бездомных.

Ранее СМИ сообщили, что во французском Тулоне началась полицейская операция после того, как из окна дома выбросили коробку с отрезанной человеческой головой.

Осенью 2020 года французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. В ноябре во Франции мужчину осудили за угрозу обезглавить преподавателя «как Самюэля Пати».