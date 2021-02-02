Чехия решила изучить опыт использования Венгрией «Спутника V»

02.02.2021, 1:24, Новости дня

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Чехия намерена в ближайшее время приступить к переговорам с Венгрией, чтобы обсудить опыт использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил советник премьер-министра Чехии врач-эпидемиолог Роман Прымула.

По его словам, Чехию интересуют эффективность российской вакцины и опыт ее использования в Венгрии. «Поэтому, возможно, уже на текущей неделе с этой страной начнется обсуждение этих вопросов на уровне экспертов», – цитирует ТАСС Прымулу.

Врач подчеркнул, что вопрос о возможной покупке вакцины «Спутник V» в Чехии пока рассматривается исключительно на экспертном уровне.

Он отметил, что лично хотел бы ознакомиться со всей рабочей документацией по вакцине. Ее планируется получить от партнеров в Венгрии. На данный момент в Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer («Пфайзер») и ее германского партнера BioNTech («Бионтек»), а также американской компании Moderna («Модерна»).

Ранее чешский президент Милош Земан заявил, что российская вакцина от коронавируса вполне могла бы использоваться в Чехии.

Напомним, Венгрия зарегистрировала «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.

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