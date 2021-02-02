 

Глава ЕК заявила о необходимости большего числа вакцин от коронавируса

02.02.2021, 1:24, Новости дня
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что миру потребуется больше вакцин от коронавируса, учитывая возможное распространение его новых вариантов.

«Сейчас меня беспокоят [новые] варианты [коронавируса], потому что я знаю, что вирусы мутируют. Вот почему я считаю, что мы должны подготовиться к сценариям, которые, как мы надеемся, не осуществятся», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

«В это воскресенье я встретилась с управляющими фармацевтических компаний, с которыми у нас есть контракты, с учеными и со [специалистами из] Европейского агентства лекарственных средств. Мы хотим ускорить подготовку на случай, если появятся варианты [коронавируса], вызывающие больше проблем», – сказала глава ЕК интервью El Pais.

В частности, фон дер Ляйен сообщила о необходимости «увеличить производственные мощности», поскольку, «если есть что-то, что не подлежит сомнению, так это то, что миру будет нужно больше вакцин, если принимать во внимание варианты» коронавируса. Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, все еще возможно вакцинировать от ковида 70% взрослого населения Европы к концу лета.

Накануне Чехия решила изучить опыт использования Венгрией российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Днем ранее чешский президент Милош Земан допустил возможность использования «Спутника V» в республике. Напомним, 21 января Венгрия зарегистрировала «Спутник V», заключив договор на поставку российской вакцины и став первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.



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