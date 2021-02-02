Ученые: Регулярное употребление авокадо несет пользу для сердца и кишечника

02.02.2021, 1:22, Разное

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Американские ученые, представляющие Университет Иллинойса, пришли к выводам, что регулярное употребление авокадо несет пользу для сердца. Кроме этого, это фрукт благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника.

Исследователи на протяжении 12 недель проводили наблюдение за добровольцами. Одна группа испытуемых пытались как обычно, а другая – добавила в свой рацион авокадо. В последнем случае спустя три месяца анализы добровольцев показали, что у них увеличилось число кишечных микробов, вырабатывающих вещества для поддержания здоровья внутренних органов. По словам ученых, авокадо содержит большое количество растительных волокон. В плоде среднего размера примерно 12 граммов клетчатки, а средняя суточная норма для человека составляет 28-34 граммов. Фрукт состоит на 30% из жиров, но их не стоит бояться, так как они ненасыщенные и полезные. Благодаря тому, что с помощью авокадо снижается уровень холестерина и быстро наступает сытость, его признали полезным для работы сердца. Также исследователи рассказали об уникальной жировой молекуле, которая называется авокатин В. Он снижает риск развития у человека диабета второго типа.

Согласно данным экспертов ВОЗ, европейцы и американцы в прошлом году употребили рекордное число авокадо. Такую тенденцию связывают с тем, что во время пандемии люди стали тщательнее заботиться о здоровом питании.

Источник: www.ntv.ru