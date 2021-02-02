В Днепре женщина выпала с 14-го этажа на прохожего и сломала ему хребет

02.02.2021, 0:36, Новости дня

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1 февраля в Днепре с балкона на 14-м этаже выпала женщина. Она упала на 34-летнего мужчину, который в это время выходил из подъезда, сообщает местное издание “Наше Місто”.

Женщина при падении погибла. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Врачи сообщили, что у него перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, другие многочисленные переломы.

Сейчас мужчина находится в отделении политравмы. По его словам, кроме удара, он больше ничего не помнит и никакого отношения к погибшей женщине не имеет.

“Днепр оперативный” пишет, что погибшая женщина, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения и сама выбросилась из окна.

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