 

В Карпатах ожидается сход лавины, спасатели просят не идти в горы

02.02.2021, 0:36, Новости дня
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2 февраля из-за снегопада в высокогорье Ивано-Франковской области возможен сход лавины, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве заявили, что ожидается снеголавинная опасность третьего уровня.

Спасатели призвали граждан воздержаться от походов в горы и следить за предупреждениями ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5352925424725314

На 1-2 февраля в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега, ветра и гололедицы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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