 

Интервью Зеленского Axios, исключение Дубинского из фракции, военный переворот в Мьянме. Главное за день

02.02.2021, 0:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зеленский дал интервью Axios

Президент Украины Владимир Зеленский в январе дал интервью Axios on HBO. В беседе с журналистом, расшифровку которой обнародовали сегодня, он говорил об аннексии Крыма, Будапештском меморандуме, вакцинации от коронавируса, “войне” с Конституционным Судом Украины, о вступлении Украины в НАТО и о том, почему “немножко зол” на экс-президента США Дональда Трампа. 

“Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?” Главное из интервью Зеленского проекту Axios

Адресованный президенту США Джо Байдену вопрос Зеленского стал поводом для мемов и шуток в соцсетях. В Офисе президента Украины довольны резонансом, который вызвало интервью. 

Военный переворот в Мьянме

Военные в Мьянме за одно утро устроили переворот, отстранив от власти правительство лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии “Национальная лига за демократию” Аун Сан Су Чжи. Ее других руководителей партии и членов правительства задержали. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране.

Министерство иностранных дел Украины просит не посещать Мьянму. Украинцам, которые уже находятся на территории этой страны, рекомендовали связаться с посольством Украины в Таиланде. 

Записаться на вакцинацию в Украине можно будет тремя способами

Для записи на прививку от коронавируса в Украине запустят специальный сайт, рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко. Также можно будет записаться к семейному врачу либо получить приглашение на вакцинацию в телефонном режиме от центра первичной медико-санитарной помощи. 

Дубинского решили исключить из фракции “Слуга народа”. В руководстве допускают, что примут обратно

Правящая фракция “Слуга народа” сегодня собралась на “самое короткое” в своей истории заседание. Глава фракции Давид Арахамия огласил результаты голосования по вопросу об исключении из состава монобольшинства нардепа Александра Дубинского, который с января находится под санкциями США. 

За его исключение проголосовали более 80% членов фракции. Сам Дубинский назвал “чистым фарсом” голосование коллег, но призвал тех, кто его поддержал, не покидать монобольшинство (ранее он говорил, что фракция развалится из-за его исключения). 

Арахамия сказал, что Дубинского могут вернуть во фракцию, если он докажет, что не вмешивался в выборы в США.

Гройсман рассказал о премьерских амбициях

Лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана” Владимир Гройсман готов снова стать премьер-министром Украины. При этом, по словам Гройсмана, кресло главы правительства не является целью для него: экс-премьер назвал правильным получить “мандат доверия от украинцев” на выборах.

Проскурня умер

Украинский театральный режиссер Сергей Проскурня скончался в возрасте 63 лет. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Убийцей троих человек в Ницце оказался 21-летний мигрант из Туниса

01.07 / Эксперт: Голосование в РФ благодаря электронным технологиям вышло на новый уровень прозрачности

06.01 / При взрыве в Луганске ранен глава народной милиции ЛНР

29.01 / Кроссоверы Geely подорожали в РФ на 5-20 тысяч рублей

19.11 / Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду

19.11 / Проект резолюции о признании Карабаха внесен в Сенат Франции

21.01 / “Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить” – Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера

24.08 / В Париже фанаты устроили массовые беспорядки после проигрыша ПСЖ в финале Лиги чемпионов

14.08 / СБ ООН приступил к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

20.11 / Власти Украины манипулируют статистикой заболеваемости COVID-19 в Украине – нардеп Палица

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска