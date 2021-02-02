 

В Египте нашли мумию с золотым языком, “чтобы говорить с богами”, ей больше 2000 лет

02.02.2021, 0:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Египте археологи обнаружили мумию с золотым языком, которой 2000 лет. Об этом сообщает Министерство древностей Египта 29 января.

Мумия найдена в одном из захоронений в древнем городе-храме Тапосирис-Магна (“Гробница Осириса”). 

По словам ученых, золотой язык предназначен для того, чтобы помочь умершему разговаривать в загробной жизни. Древние египтяне думали, что умерший мог встретиться с Осирисом, и золотой язык гарантировал ему возможность отвечать на вопросы на загробном суде.

Кроме того в одной из могил в Тапосирис-Магне обнаружили мумию женщины, посмертная маска которой покрывала большую часть ее тела.

Еще две мумии нашли с остатками свитков, записи которых пока не расшифрованы.

Археологи также нашли несколько статуй, изображающих людей, похороненных на этом месте; статуи настолько хорошо сохранились, что все еще можно разглядеть прически и головные уборы этих людей.

Фото: antiquities.gov.eg
 

Хотя археологи не уверены, когда именно жили и умерли люди, чьи останки найдены в захоронениях, они могут сказать, что это либо период правления Птолемеев (304 г. до н.э. – 30 г. до н.э.), либо период Римской империи, захватившей страну после смерти Клеопатры VII в 30 г. до н.э.

Раскопки проводит группа археологов из Египта и Университета Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Их возглавляет Кэтлин Мартинес, археолог из Доминиканской Республики.

Раскопки в этом месте и анализ останков продолжаются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Польша оштрафовала «Газпром» за «нежелание сотрудничать»

28.11 / Google Play позволит быстро и просто доставлять обновления Android на смартфоны

29.01 / Две модели смартфонов Xiaomi получили самую быструю зарядку

16.12 / Маски во время встреч с близкими и социальная дистанция. ВОЗ дала рекомендации по празднованию Нового года и Рождества

01.10 / Mitsubishi Eclipse Cross стал одним из бестселлеров в России

24.01 / Путин запланировал разговор с президентом Мексики

01.02 / Трамп нашел новых адвокатов, которые будут защищать его по делу об импичменте

23.11 / Названа причина задымления поезда на станции «Тверская» московского метро

17.12 / В Пенсильвании создан эластичный цемент для герметизации газопроводов

19.11 / “Будем квасить!” Полякова рассказала, чем займется во время “карантина выходного дня”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска