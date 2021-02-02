Вопрос дня: Чем тимофеевские морозы отличаются от крещенских?

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02.02.2021, 0:30, Новости дня
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Это похолодание, начинающееся в начале февраля. На Руси по нему судили о том, насколько ранняя будет весна.

«В Москву придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели они достигнут своего пика, и столбики термометров опустятся до -27…-22 °C», – предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что тимофееевские морозы в этом году могут оказаться суровее, чем крещенские. В сочельник Крещения Господня, то есть 18 января этого года, столбики в столичном регионе опустились до -23,6 °C.

Большинство соотечественников знает или хоть раз слышало выражение «крещенские морозы» – так именуется традиционная стужа, наступающая на большой части Русской равнины, Урала и Сибири перед и во время православного праздника Крещение (или Богоявление) – 19 января по новому стилю. В этом году, в отличие от многих предыдущих, крещенский благодатный холод действительно царил несколько дней во многих центральных регионах нашей страны.

Однако, согласно историческим данным, не менее трескучие морозы обычно наступали на Руси и в канун 4 февраля (22 января по ст. ст.) – в день памяти святого Тимофея, ученика апостола Павла и первого епископа Эфеса.

По русскому народному календарю этот день звался «Тимофей-полузимник», поскольку как бы делил зиму пополам. Издавна приметили, что с этого дня начинались самые жестокие вьюги и холода, которые и прозвали «тимофеевскими». «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес», «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди – Тимофея дожди» (дождись – прим. ВЗГЛЯД), гласили народные пословицы.

Это «преполовение» зимы является своеобразным аналогом американского Дня сурка – по нему гадали о характере будущей весны. Русские приметы гласили: если в мороз запотевают стекла – это к потеплению, если по стеклу бегут узоры – холода продержатся еще долго. Если на Тимофея видно солнце – весна будет ранняя. А снегопад в этот день обещает хороший урожай озимых.

Пасечники в этот день наблюдали за пчелами, точнее прислушивались к звукам из омшаника – утепленного пчелиного улья. Если насекомые жужжали чуть слышно – это значило, что зимовка протекает как надо. Беспокойное же гудение указывало на проблемы в пчелиной семье.

В Тимофеев день проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее – хлеб по сусекам мелеет». А вот девушки в этот день веселились и, не боясь крепких морозов, катались с горок на донцах (нижняя горизонтальная часть прялки). При этом примечали: кто дальше уедет – у той летом и лен уродится.

Впрочем, сегодня многие климатологи, синоптики и изучающие атмосферу Земли физики утверждают, что про календарь народных примет можно забыть. Он и ранее не всегда «работал», а с углублением процессов глобальной климатической «разладки», идущих на планете с конца ХХ века, и подавно. Так, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов в разговоре с радио «Москва 24» отметил, что в условиях глобального изменения климата точных долгосрочных предсказаний погодных явлений не могут дать уже не только народные приметы, но и современная наука.

Теги: 

климат
,
прогноз погоды



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