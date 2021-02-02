Глава МИД Ирана допустил возможность возвращения к ядерной сделке

02.02.2021, 0:30, Новости дня

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает возможным создание спецмеханизма по координации усилий для возврата к полному выполнению условий ядерной сделки.

«Очевидно, что может быть [разработан] механизм для того, чтобы либо синхронизировать, либо координировать то, что может быть сделано [в области возвращения к иранской ядерной сделке]», – приводит ТАСС слова главы МИД Ирана, сказанные им в интервью телеканалу CNN. Он также выразил мнение, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель мог бы выступить в качестве координирующей фигуры между США и Ираном в достижении консенсуса по этому вопросу.

Кроме того, Зариф заметил, что власти Ирана могут сократить, но не будут полностью блокировать доступ наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты.

Ранее Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

В прошлую пятницу советник 46-го президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал ядерную программу Ирана одним из самых приоритетных направлений в работе новой американской администрации.

В прошлый вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии снятия всех американских санкций и прекращения вмешательства Вашингтона в экономическое сотрудничество республики с другими странами.

В день инаугурации 46-го президента США Блинкен заявил, что Байден намерен добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана. Президент Ирана Хасан Роухани призвал новую администрацию США избавится от «всех черных пятен прежних четырех лет» и вернуться к выполнению ядерной сделки, пообещав, что Тегеран в ответ будет «действовать в соответствии со всеми своими обязательствами».

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.