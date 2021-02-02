 

Глава МИД Украины заверил госсекретаря США в надежном партнерстве

02.02.2021, 0:30, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Соединенные Штаты могут рассчитывать на Украину как на надежного партнера в Черноморском регионе и Центральной Европе.

«Я сегодня сказал госсекретарю, что США могут рассчитывать на Украину как на надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе», – приводит слова Кулебы ТАСС.

«Это был наш первый разговор, он был очень прагматичным. Госсекретарь подчеркнул, что он хотел поговорить с Украиной одной из первых. Договорились о том, что мы готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями», – сообщил Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Первый публичный контакт украинских властей с новой американской администрацией состоялся сразу же после исключения из президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении к «новой фазе» в отношениях с США. В прошлый четверг на Украине возбудили уголовное дело против рассказавших о коррупции семьи Байденов. В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу Байдену.



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