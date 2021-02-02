Ростех: за рубежом заинтересованы в российских Ми-28НМ и Су-57Э

02.02.2021, 0:28, Разное

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За рубежом демонстрируют стремление приобрести российские воздушные судна военного направления. Как заявляют представители «Ростеха», Ми-28НМ и Су-57Э вызывают неподдельный интерес у армий всего мира.

В «Ростехе» уверены в успехе воздушных судов производства РФ на международном рынке. По сообщениям Виктора Кладова, директора по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации, специализированный вариант истребителя Су-57Э пятого поколения имеет шансы на высокий спрос. Не меньшие перспективы и у военного вертолета Ми-28НМ.

Для этого оба технических средства получили улучшенные характеристики в экспортных модификациях. Модель Су-57Э в полном размере будет представлена на выставке в авиасалоне в Индии в текущем году. В «Ростехе» поясняют уверенность в Су-57Э его боевыми свойствами и летно-техническими параметрами, делающими его уникальным по сравнению с конкурентами.

Не менее высокие требования были и при создании боевого ударного вертолета Ми-28НМ для продажи за границу. В нем реализованы все самые актуальные достижения технической мысли. Так, здесь расширены номенклатуры управляемого и неуправляемого вооружения, повышена дальность выявления и поражения цели. Кроме того, работа экипажа судна существенно упрощена применением современной авионики.

При этом в госкорпорации акцентируют внимание на том факте, что пандемия коронавируса не повлияла на торговые сделки по вооружениям и военной технике. Несмотря на падение мирового оружейного рынка в целом, к российской продукции интерес остается все так же высоким. Все обязательства за минувший год в «Ростехе» выполнили и продолжают дальше выполнять контракты, в том числе, заключенные с индийским правительством.

Источник: vz.ru