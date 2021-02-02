 

Ростех: за рубежом заинтересованы в российских Ми-28НМ и Су-57Э

02.02.2021, 0:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За рубежом демонстрируют стремление приобрести российские воздушные судна военного направления. Как заявляют представители «Ростеха», Ми-28НМ и Су-57Э вызывают неподдельный интерес у армий всего мира.
В «Ростехе» уверены в успехе воздушных судов производства РФ на международном рынке. По сообщениям Виктора Кладова, директора по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации, специализированный вариант истребителя Су-57Э пятого поколения имеет шансы на высокий спрос. Не меньшие перспективы и у военного вертолета Ми-28НМ.

Для этого оба технических средства получили улучшенные характеристики в экспортных модификациях. Модель Су-57Э в полном размере будет представлена на выставке в авиасалоне в Индии в текущем году. В «Ростехе» поясняют уверенность в Су-57Э его боевыми свойствами и летно-техническими параметрами, делающими его уникальным по сравнению с конкурентами.

Не менее высокие требования были и при создании боевого ударного вертолета Ми-28НМ для продажи за границу. В нем реализованы все самые актуальные достижения технической мысли. Так, здесь расширены номенклатуры управляемого и неуправляемого вооружения, повышена дальность выявления и поражения цели. Кроме того, работа экипажа судна существенно упрощена применением современной авионики.

При этом в госкорпорации акцентируют внимание на том факте, что пандемия коронавируса не повлияла на торговые сделки по вооружениям и военной технике. Несмотря на падение мирового оружейного рынка в целом, к российской продукции интерес остается все так же высоким. Все обязательства за минувший год в «Ростехе» выполнили и продолжают дальше выполнять контракты, в том числе, заключенные с индийским правительством.

Источник: vz.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / В России создадут «Добролаг» – сеть волонтёрских трудовых лагерей

13.08 / Мнение: Те же грабли

03.10 / Монеточка призналась в романе со своим продюсером

25.01 / Удаление защитников

23.09 / На военной базе США был застрелен инопланетянин, утверждает бывший майор ВВС

06.07 / Ученые из Израиля опровергли существование здорового питания

01.01 / Зеленский назначил Азарова премьер-министром Украины

22.09 / Мнение: Как Батька вырастил себе на голову Кремниевую долину

28.09 / Мнение: Образцово наивное искусство мифов

05.01 / Археологи обнаружили место, где приговорили к казни Иоанна Крестителя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска