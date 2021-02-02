 

Медики назвали 5 факторов, разрушающих печень

02.02.2021, 0:28, Разное
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Печень необходима для обмена веществ и детоксикации, если страдает этот орган, то проблемы начинаются во всём организме. Зарубежные медики назвали 5 факторов, разрушающих печень.
Поражение печени зачастую остаётся незамеченным, так как в начальной стадии цирроз, гепатит или рак не вызывают явной боли. Эксперты рекомендуют обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, не стоит злоупотреблять пищевыми добавками с витаминами А или В3, они могут вызвать не только головные боли, раздражение кожи, но и проблемы с жизненно важной железой внешней секреции.

В печени может накапливаться лишний жир, ожирение – её главный враг. Тёмно-коричневая моча, давящая боль в правой верхней части живота и желтоватое глазное яблоко укажут на поражение органа. Люди, злоупотребляющие лекарствами, алкоголем и даже фруктами, могут навредить своему здоровью. Всё должно быть в меру, предупреждают врачи.

Для печени полезны регулярные физические упражнения, а также кофе и артишоки, они оказывают защитное действие. Незаменима польза воды, которая помогает транспортировать токсины, содержащиеся в организме, к органу, где они расщепляются.

Источник: www.focus.de



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