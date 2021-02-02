 

Александр Збруев подтвердил, что повторно заболел пневмонией

02.02.2021, 0:28, Разное
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Во время разговора с журналистами Александр Збруев подтвердил, что он действительно повторно заболел пневмонией. На данный момент он находится под пристальным наблюдением врачей.
По словам актера, чувствует он себя хорошо, температура тела стала уже нормальной. Заболел Александр Збруев четыре дня назад. Врачи еще дополнительно возьмут у него анализы, но пока настаивают на том, чтобы народный артист был в больнице. Результаты КТ показали, что у него поражены 16% легких. При этом, левое чистое, а воспалительный процесс наблюдается в правом. Официальный диагноз у актера – пневмония.

Александр Збруев пояснил о том, что у него были антитела, поэтому непонятно, как он заболел повторно. В конце прошлого года Марк Варшавер, возглавляющий «Ленком», рассказал о том, что у актера диагностировали коронавирус. Дата выписки артиста театра и кино пока неизвестна. Как отметил Александр Збруев, он спокоен за свое здоровье, так как врачи пристально за ним следят.

Источник: life.ru



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