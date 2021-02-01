 

Экс-главу ГАСИ объявили в розыск

01.02.2021, 23:42, Новости дня
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Экс-руководителю Государственной архитектурно-строительной инспекции сообщили о подозрении за использование поддельного иностранного диплома при устройстве на работу и объявили его в розыск. Об этом сообщила прокуратура Киева.

Имени подозреваемого прокуратура не называет, но “Украинская правда” отмечает, что речь идет об Алексее Кудрявцеве.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ – диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

В дальнейшем, после получения поддельного диплома, он обратился в Министерство образования и науки для получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность председателя ГАСИ.

Экс-чиновника неоднократно вызывали в прокуратуру, но он не приходил, так что ведомство объявило его в розыск.

Сам Кудрявцев в своем Facebook написал, что об объявлении в розыск узнал из СМИ. Он заверил, что находится в Украине и не скрывается от следствия. Он добавил, что явится в прокуратуру утром 2 февраля.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=261359302037479&id=100044902338400

Кудрявцев возглавлял ГАСИ в 2015–2018 годах. Кабинет Министров уволил его 12 декабря 2018 года “за совершение дисциплинарных проступков”, а также за предоставление при поступлении на госслужбу “недостоверной информации об обстоятельствах, которые препятствуют реализации права на государственную службу”.

Сам Кудрявцев наличие фейкового диплома отрицал, а свое увольнение называл “сфабрикованной кампанией для возвращения коррупционных схем в сфере строительства”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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