 

Почему Украина не в НАТО, где IКЕА и кто убил Лору Палмер? Мемы об интервью Зеленского программе Axios

01.02.2021, 23:42, Новости дня
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1 февраля было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского программе Axios, которая выходит на американской платформе HBO (расшифровка беседы размещена на официальном сайте президента). Среди прочего, в интервью поднимались вопросы о евроатлантической интеграции Украины, оккупации Крыма Россией и агрессии на Донбассе, санкциях против России и импичменте экс-президента США Дональда Трампа.

Подробнее о главных заявлениях Зеленского из интервью можно прочесть в нашем материале. Некоторые высказывания президента Украины (например, “простой вопрос” президенту США Джо Байдену) особенно понравились пользователям соцсетей.

“ГОРДОН” приводит подборку лучших шуток из соцсетей об интервью Зеленского.

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Вначале – серьезной ответ на вопрос “Почему Украина еще не в НАТО?” от бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука.

https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/3705248406220965

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https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/3570541762999484

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https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/3574906559231046

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Зеленський, в інтерв’ю, передав прівєт Байдену і нагадав тому, шо у нього 100% свій прокурор.
Джерело

— Інтимний Лицар (@IntimateKnight) February 1, 2021

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https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3873251929404682

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https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10214103347097543

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Также в соцсетях сочиняют другие важные вопросы, которые Зеленский мог бы задать Байдену, американскому бизнесмену Илону Маску или режиссеру Дэвиду Линчу.  

Зеленський: У мене до Маска дуже просте питання – Ілоне, чому Україна досі не на Марсі?

— чебурек з журбавлиною (@ukrominion) February 1, 2021

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https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10214103291576155

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Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання – пане президенте США, чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?

— wyse (@dwyse11) February 1, 2021

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Зеленський: У мене до Байдена тільки одне питання – Чому ми досі не в ІКЕЇ?

— Khatsanovsky (@khatsanovsky) February 1, 2021

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Зеленський: У мене до Девіда Лінча дуже просте питання – пане режисере, хто вбив Лору Палмер?

— чебурек з журбавлиною (@ukrominion) February 1, 2021

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В Офисе президента Украины довольны резонансом, который вызвало интервью Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, “заголовки с фамилией Zelenskyy появились и в американских, и в европейских, и в ближневосточных СМИ”.

“Владимир Зеленский фактически обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном после прихода президента Байдена в Белый дом. Это отличный шанс для того, чтобы стратегическое партнерство Украины и США стало еще более глубоким и надежным, ведь наши страны имеют одинаковые интересы”, – считает она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215826236567121&id=1781187626


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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