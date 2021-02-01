 

Шабунин: Ничего личного, на месте Дубинского могла быть другая медиатитушка Коломойского

01.02.2021, 23:42, Новости дня
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Председатель правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин рассказал в интервью “Лиге”, что в обращении организации в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа Александра Дубинского не было “ничего личного”.

“Если бы те глупости, которые Дубинский делал на заказ [украинского бизнесмена Игоря] Коломойского и прокремлевских шавок, делал кто-то другой, был бы сейчас тоже под санкциями. Дело же не лично в Дубинском. Не было бы его, у Коломойского была бы какая-то другая медиатитушка,” – заявил Шабунин.

По его словам, на Дубинском в ЦПК “просто оттестировали инструментарий” и убедились, что американские институты работают. Сейчас в организации анализируют, как на санкции реагируют финансовые учреждения и коммуникационные площадки – в первую очередь, YouTube.

Шабунин отметил, что YouTube важнее, чем Facebook и другие площадки, так как в большей степени является инструментом влияния. 

“И в этом слабость Кремля, потому что его гибридное воздействие происходит на платформах, которые контролируются Западом. Западом, которого гибридная информационная война России, похоже, изрядно достала”, – резюмировал он.

Сегодня фракция “Слуга народа” проголосовала за исключение Дубинского из ее состава. глава фракции Давид Арахамия уже подписал уведомление об исключении Дубинского из состава монобольшинства и 2 февраля намерен отправить его спикеру парламента Дмитрию Разумкову. 

1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году”.

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью “Украинской правде”, что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают “в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира”. Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

28 января YouTube заблокировал канал Дубинского, на котором было более 350 тыс. подписчиков.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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