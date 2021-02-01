 

Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией

01.02.2021, 23:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», – приводит сообщение ТАСС.

Напомним, с 22 декабря РФ приостановила возобновленное в августе 2020 года авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории Соединенного Королевства нового штамма коронавируса. Кроме того, с 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. Ранее британское посольство уточнило требования к тесту на COVID-19 для въезда на территорию Соединенного Королевства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Джигурду выгнали из «Пусть говорят» после слов о невиновности Ефремова в ДТП

21.07 / Белоруссия предрекла потерю 146 млн долларов из-за России

08.09 / Бренд Haval реализовал в РФ с начала года свыше 10 тысяч машин

31.10 / Политолог: Среди непарламентских партий на выборах первое место занял “Наш край”

10.08 / Собянин объяснил высокую выявляемость коронавируса в Москве

27.10 / Резников: Отказываться от “Минска” в одностороннем порядке – это самоубийство

13.07 / Синоптики предупредили о сильном похолодании в центре европейской части России

16.01 / Шкарлет предложил вернуть учеников начальных классов к полноформатному обучению после завершения локдауна

22.01 / В Совфеде допустили продление договора СНВ до истечения срока

04.11 / В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска