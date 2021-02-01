Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией

01.02.2021, 23:36, Новости дня

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Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», – приводит сообщение ТАСС.

Напомним, с 22 декабря РФ приостановила возобновленное в августе 2020 года авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории Соединенного Королевства нового штамма коронавируса. Кроме того, с 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. Ранее британское посольство уточнило требования к тесту на COVID-19 для въезда на территорию Соединенного Королевства.