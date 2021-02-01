Байден пригрозил Мьянме пересмотром отмены санкций

01.02.2021, 23:36, Новости дня

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Власти Соединенных Штатов пересмотрят решение по отмене санкций против Мьянмы в случае отказа от прогресса в направлении к демократии, говорится в письменном заявлении 46-го американского президента Джо Байдена.

«Соединенные Штаты сняли санкции с Мьянмы в течение последнего десятилетия, основываясь на прогрессе в направлении демократии. Отказ от этого прогресса потребует немедленный пересмотр наших законов и постановлений о санкциях с последующими соответствующими действиями», – приводит слова Байдена ТАСС.

Он призвал международное сообщество объединиться с целью «оказать давление на ВС Мьянмы, чтобы они немедленно отказались от захваченной ими власти, освободили задержанных активистов и должностных лиц, отменили все ограничения в области телекоммуникаций и воздержались от насилия в отношении гражданского населения». «Мы будем сотрудничать с нашими партнерами во всем регионе и во всем мире с целью поддержать восстановление демократии и верховенства права, а также привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за аннулирование демократических преобразований в Мьянме», – подчеркнул Байден в заявлении, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США «ведут интенсивные консультации с союзниками на различных уровнях» и другими партнерами по всему миру по ситуации в Мьянме.

Ранее США призвали военных Мьянмы освободить всех правительственных чиновников и лидеров гражданского общества и уважать волю народа, выраженную на демократических парламентских выборах 8 ноября 2020 года.

Напомним, в понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Тем временем военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства.