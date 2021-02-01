Forbes объяснил, как Россия захватила мировой рынок беспилотников

01.02.2021, 23:34, Разное

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Forbes опубликовал статью о состоянии международного рынка воздушных средств-беспилотников. Эксперт американского издания объяснил, как РФ удалось захватить лидирующие позиции в данной сфере.

В США уверены, что Российская Федерация смогла полностью захватить рынок беспилотных летательных средств. Столь высоких результатов удалось добиться, как уверены заокеанские эксперты, благодаря неизменному спросу на российские вооружения и военные технологии, в том числе и на БПЛА.

Так, недавно предприятия РФ заключили очередные договора с представителями Мьянмы. Согласно контрактам, армия этой юго-восточной страны получит серию зенитных комплексов-беспилотников «Орлан-10Е». Сделка о поставке была заключена во время визита российского главы Минобороны в столицу государства Нейпьидо. В условиях жесткой конкуренции на рынке вооружений Москва сумела найти потенциальных покупателей своей продукции, при этом постоянно наращивая производство и увеличивая количество поставок.

Россия рассчитывает, что заключенный договор станет первой «ласточкой» на рынке Южной Азии. После получения Мьянмой новых беспилотных авиасудов ее примером воспользуются и правительства других стран региона. Для такого позитивного настроя у отечественных военных конструкторов есть все основания, так как «Орланы» хорошо показали себя на практике в условиях реальных боев.

Находясь на вооружении уже порядка 11 лет, они зарекомендовали себя с лучшей стороны. Как заявляет эксперт военной промышленности, советник Центров анализа военно-морских проблем и новой американской безопасности Сэмюэл Бэндетт, даже без наличия передовых разработок он был применен в сложных боевых операциях. Кроме того, этот беспилотник уже был закуплен ранее Арменией и Украиной.

Источник: baltnews.lt