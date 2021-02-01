Ученые: Не все антитела могут защитить человека от коронавируса COVID-19

01.02.2021, 23:34, Разное

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Шведские и китайские исследователи рассказали о роли антител в защите организма от коронавируса. Как оказалось, COVID-19 способен поразить человека даже с имеющимся иммунитетом к заболеванию.

Исследователи одного из шведских научных учреждений рассказали, как наличие антител в организме человека влияет на заболеваемость коронавирусом. Результаты научной работы показывают, что присутствие определенных плазматических клеток иммунной системы не всегда приводит к нейтрализации патогенов SARS Cov 2. Абсолютно точных данных относительно исследуемой темы пока нет, однако эксперты уверены, что клеточная защита не всегда действенна при заражении COVID-19. Задачей ученых из Швеции было выяснить возможность инфицирования людей, обладающих антителами.

Полученные данные подтвердили меньшие риски повторного заражения по сравнению с присутствием иммунных клеток. На основании изучения образцов крови порядка двух сотен пациентов с коронавирусом в бессимптомной или легкой формах эксперты сделали выводы о роли специфических Т-клеток. Они запускают определенные иммунные ответы, приводящие к выработке антител. Около трети всех заболевших с нетяжелыми симптомами, как оказалось, обладали более высоким клеточным иммунитетом по сравнению с антительным. Вторичное инфицирование в таких случаях еще более упрощает протекание заболевания.

При этом работа исследователей из Китая показывает опасность заражения коронавирусом даже при наличии антител. Повторно вирус обнаружили у пятерых пациентов, включая ребенка, уже спустя месяц после первичного выявления инфекции. Таким образом, можно утверждать, что абсолютных гарантий иммунитета перед COVID-19 не могут дать никакие антительные образования. Для того, чтобы избежать недуга, специалисты советуют вакцинироваться даже лицам, переболевшим SARS Cov 2. Постковидный синдром ослабляет защитные функции и может повлечь более серьезные формы при повторном заражении.

Источник: mirnov.ru