 

BQ 6430L Aurora: В России появился недорогой клон флагманов с NFC и Full HD+

01.02.2021, 23:34, Разное
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Новый смартфон с привлекательными характеристиками представила российская компания BQ. 6430L Aurora уже называют своеобразным недорогим клоном ведущих мировых флагманов с NFC и Full HD+.
Российский производитель техники BQ официально представил публике очередную новинку в бюджетном сегменте смартфонов. Недорогое устройство с названием 6430L Aurora получило целый ряд «фишек» вроде NFC и экран Full HD+. Новинка от российского техно-бренда BQ собрала в себе актуальные тренды мобильной сферы. При этом целый набор передовых функций имеет невысокий ценник, что должно добавить ему привлекательности в глазах потенциальных покупателей. Блогеры в Сети уже называют 6430L Aurora клоном флагманских девайсов от самых престижных компаний. Так, при стоимости менее 10 тысяч рублей, в нем разместили модуль NFC, а экран получил разрешение Full HD+.

Кроме того, 6,4-дюймовый IPS-дисплей оснастили 20-мегапиксельной фронтальной камерой, встроенной в круглый вырез вверху слева. Прямоугольный блок основной камеры аппарата состоит из четырех объективов, пары 0,3-Мп, 2-мегапискельной и одного датчика на 16 миллионов точек. Есть в «Авроре» и сканер отпечатков пальцев, а аккумулятор на 4 тысячи мА•ч позволит просматривать видео, серфить интернет или играть на смартфоне целый день без необходимости подзарядки.

Работает 6430L Aurora на однокристальной системе Helio P60 от компании MediaTek. Дополняет мощный процессор 4-гигабайтный чип оперативной памяти. Для хранения разного рода данных в устройстве предусмотрен флэш-накопитель на 64 гигабайта. В девайсе установлена десятая версия операционной системы Android.

Источник: bq.ru



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