Володин: Дума работает над индексацией пенсий работающим гражданам

01.02.2021, 23:14, Разное

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Володин назвал эту тему важной и напомнил о поручении президента правительству. По его словам, вопрос обсуждается на уровне думской фракции “Единая Россия”, а также правительством и профильными министерствами.

Речь идет о финансовых ресурсах, но есть аргументы “за”, отметил Володин. Спикер добавил, что соответствующий проект закона на рассмотрение депутатского корпуса внесла фракция “Справедливая Россия”.

Парламентарии не прекращают работу над этим вопросом, но скоропалительных заявлений делать не будут, сказал Володин в беседе с журналистами.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Кабмин должен представить свои предложения до 1 февраля.

Индексация пенсий работающим гражданам прекратилась в 2016 году. На такой шаг пришлось пойти из-за большого дефицита Пенсионного фонда. Вопрос о возвращении механизма был поднят в октябре прошлого года, но в Минфине идею не поддержали.