 

Володин: Дума работает над индексацией пенсий работающим гражданам

01.02.2021, 23:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Володин назвал эту тему важной и напомнил о поручении президента правительству. По его словам, вопрос обсуждается на уровне думской фракции “Единая Россия”, а также правительством и профильными министерствами.

Речь идет о финансовых ресурсах, но есть аргументы “за”, отметил Володин. Спикер добавил, что соответствующий проект закона на рассмотрение депутатского корпуса внесла фракция “Справедливая Россия”.

Парламентарии не прекращают работу над этим вопросом, но скоропалительных заявлений делать не будут, сказал Володин в беседе с журналистами.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Кабмин должен представить свои предложения до 1 февраля.

Индексация пенсий работающим гражданам прекратилась в 2016 году. На такой шаг пришлось пойти из-за большого дефицита Пенсионного фонда. Вопрос о возвращении механизма был поднят в октябре прошлого года, но в Минфине идею не поддержали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Госдума разрешила проводить выборы в течение нескольких дней

12.12 / Мнение: 4-й китайский авианосец

29.01 / В Раде поддержали запрет вакцин из России

15.10 / 5 причин посмотреть сериал “Руммейт”: российские “Друзья”, блогер Анфиса Черных, загадочная Лиза Арзамасова и не только

08.07 / В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента

05.12 / Мнение: Специалист по устойчивому развитию

06.10 / Последовательность действий при гликемической коме

29.09 / Коронавирус в России: за сутки выявили 8,2 тысячи инфицированных

08.10 / Посольство США в Москве наградило лучших фотографов-любителей

24.06 / Диетологи рассказали о пользе зеленого чая при похудении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска