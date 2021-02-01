СБУ передала дело о государственной измене нацгвардейца в суд

01.02.2021, 22:48, Новости дня

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В Бориспольском суде будут судить военнослужащего Национальной гвардии, который подозревается в государственной измене. Об этом 1 февраля сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего Нацгвардии, который подозревается в государственной измене. Обвинительный акт направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Во время досудебного расследования следователи СБУ установили, что военнослужащий Нацгвардии Украины был завербован сотрудниками спецслужб Российской Федерации.

“Исполняя задачи кураторов, фигурант передавал информацию о дислокации подразделения Нацгвардии, имеющемся личном и подвижном составе. Он также предоставлял сведения об участии иностранных инструкторов в учениях, где он проходил службу, их личные данные, за что получал материальное вознаграждение”, – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что эти действия наносят ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Контрразведка СБУ в течение 2020 года начала 304 уголовных производства, в том числе 76 – по признакам государственной измены.

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