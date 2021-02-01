 

СБУ передала дело о государственной измене нацгвардейца в суд

01.02.2021, 22:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Бориспольском суде будут судить военнослужащего Национальной гвардии, который подозревается в государственной измене. Об этом 1 февраля сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего Нацгвардии, который подозревается в государственной измене. Обвинительный акт направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Во время досудебного расследования следователи СБУ установили, что военнослужащий Нацгвардии Украины был завербован сотрудниками спецслужб Российской Федерации.

“Исполняя задачи кураторов, фигурант передавал информацию о дислокации подразделения Нацгвардии, имеющемся личном и подвижном составе. Он также предоставлял сведения об участии иностранных инструкторов в учениях, где он проходил службу, их личные данные, за что получал материальное вознаграждение”, – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что эти действия наносят ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Контрразведка СБУ в течение 2020 года начала 304 уголовных производства, в том числе 76 – по признакам государственной измены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / ФАС возбудила дело против «Почты России»

05.10 / Винник и Шоптенко покинули “Танцы со звездами” из-за дисквалификации

19.01 / В Индии грузовик наехал на спящих людей, погибли по меньшей мере 15 человек

22.12 / BI – Трамп пообещал «дикие» протесты в день официального утверждения результатов выборов в конгрессе

02.09 / Глава Минстроя оценил строительный комплекс в Пензенской области

30.07 / Боевики периодически совершают провокационные обстрелы, украинские военные огонь в ответ не открывают – штаб ООС

09.07 / В поселок, где живет Смолий, привезли гробы и венки

31.10 / Иран анонсировал совместное с Россией строительство ТЭС «Сирик»

02.08 / В Черновицкой области 1 августа подтвердили 97 случаев COVID-19 – глава ОГА

20.12 / Новый штамм COVID-19 в Великобритании заразнее на 70% – Джонсон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска