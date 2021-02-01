Украина планирует до конца года вывести в космос собственный спутник

01.02.2021, 22:48, Новости дня

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Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил в Facebook о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли.

Уруский отметил, что космический аппарат дистанционного зондирования “Сич 2-30 (2-1)” нужно запустить на орбиту к концу 2021 года.

“Это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью. Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами рубежом”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/oleguruskyi/posts/201922678299876

13 ноября прошлого года Государственное космическое агентство сообщило, что Украина присоединилась к программе NASA “Артемида” о сотрудничестве в исследовании космоса.

13 января этого года Кабинет Министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021–2025 годы

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