Партия Зеленского может лишиться большинства в Раде из-за американских санкций

01.02.2021, 22:42, Новости дня

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Фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может потерять большинство в Раде в результате скандала с исключением депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США», сообщают СМИ.

Украинский депутат Дубинский проинформировал, что «Слуга народа» в Верховной раде исключила его из фракции.

«Я не знаю, сколько человек проголосовали за исключение меня из фракции. Говорят, что большинство. Но я уже и сам не вижу смысла находиться в этой фракции», – сказал он в эфире канала «Наш». Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 – против, 19 – воздержались, передает ТАСС.

После принятия данного решения Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. «Я не хочу, чтобы фракция развалилась, я поддерживаю президента Владимира Зеленского», – сообщил депутат.

Формально партия «Слуга народа» насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из нее выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, монобольшинство развалится. У партии Зеленского будет менее 226 необходимых парламентариев.

Дубинский отметил, что происходящее нарушает «все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы». «То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Еще раз для всех повторяю – это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», – сказал он.

В начале января Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.

В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.

Напомним, в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).