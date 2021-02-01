Шендерович отказался от авторства фразы «Во всем виноват Чубайс»

01.02.2021, 22:42, Новости дня

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Публицист Виктор Шендерович отказался от авторства фразы «Во всем виноват Чубайс», предложив поискать автора среди лидера ЛДПР Владимира Жириновского или лидера КПРФ Геннадия Зюганова, после чего приписал фразу первому президенту РФ Борису Ельцину.

«Только что закончилась зум-конференция, посвященная 90-летию [первого президента РФ Бориса] Ельцина. И в процессе выяснилось: [спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий] Чубайс совершенно уверен, что фразу «во всем виноват Чубайс» выдумал я. А я твердо помню, что в «Куклах» (программа «Заложники», зима 1995-96 гг.) я вкладывал ее в уста нашего резинового «Бориса Николаевича» именно как цитату, вполне пошлую и банальную к тому времени. Но вот первоисточник этой бессмертной мысли – не помню совсем. Ясно, что искать надо в районе [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского-[лидера КПРФ Геннадия] Зюганова, но, может быть, кто-нибудь даст более предметную отсылку или хотя бы направление поиска, во имя торжества исторической истины?» – написал Шендерович на своей странице в соцсети Facebook.

Позже он обновил свою запись, добавив: «Спасибо Михаил[у] Соколов[у] – это [все-]таки [произнес] Ельцин!». «В том, что за НДР (партия «Наш Дом – Россия») на парламентских выборах проголосовало только около 10% избирателей, виноват Чубайс. Если бы не допущенные им ошибки в проведении экономической политики, число проголосовавших было бы не меньше 20%», – написал Шендерович, цитируя Ельцина. По версии публициста и газеты «Коммерсант», фраза была произнесена первым президентом РФ 19 января 1996 года; после отставки Чубайса, а программа «Заложники» вышла через неделю – 27 января 1996 года. «Таким образом, я действительно расширил ельцинское обвинение, предположив, что Чубайс виноват до кучи «во всем». Каюсь. Передайте там Анатоль Борисычу, кто в доступе», – добавил Шендерович.

Напомним, в апреле 2019 года спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, занимавший в то время пост главы Роснано, объяснил, почему «во всем виноват Чубайс».