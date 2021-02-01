На Украине перестали надеяться на улучшение жизни с новым президентом

01.02.2021, 22:42, Новости дня

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Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте «Социального мониторинга», 71,4% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже (в декабре 2020 года – 70,1%). Противоположного мнения придерживаются 21,3% (в декабре – 22,4%), затруднились ответить 7,3%, передает РИА «Новости».

Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%), иначе считают 30% (в декабре – 29,1%), затруднились ответить 9,7%.

Политический раскол – главная причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов, считают 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%), не согласны с таким утверждением 22,7% (в декабре – 23,3%), затруднились ответить 10,8%.

Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Ранее из результатов опроса украинского центра «Социальный мониторинг» стало известно, что более 45% жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов президента.