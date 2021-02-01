Ученые выявили связь между группой крови и темпераментом у мужчин

01.02.2021, 22:40, Разное

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Зарубежные исследователи проанализировали связь между психологией и физиологическими характеристиками мужчин. По итогам научного исследования эксперты пришли к выводу, что темперамент и сексуальное поведение представителей сильного пола напрямую связан с их группой крови.

Результаты аналитической работы показали, что наличие или отсутствие определенных способностей у мужчин зависит от группы крови. Для получения результата исследователи из Германии опросили порядка 3 тысяч волонтеров, что помогло обнаружить закономерности в эмоциональности человека и его сексуальном поведении. Так, парни с первой группой чаще соглашаются на эксперименты и более страстны по сравнению с другими. Носителям второй группы свойственна верность и надёжность. Третья группа крови формирует чувственность, в то время как самая редкая четвёртая группа приводит к консерватизму.

Выводы немецких экспертов перекликаются с итогами исследования ученых из Турции. Они узнали, что разновидность крови также определяет границы выносливости мужчин. Информация от 350 представителей сильного пола возрастом до 60 лет с проблемами эрекции доказала, что лица с первой группой реже страдают от указанной проблемы. Американские же специалисты обнаружили меньшую подверженность эректильной дисфункции у обладателей третьей и четвёртой групп.

Стоит отметить, что независимый эксперт Жан-Луи Дегандензи в произведении «Тайны вашей группы крови» отметил, что замечательным любовником мужчину делает первая группа крови. Лучше всего обольщают женщин мужчины с третьей группой, вторая делает их способными выражать свою любовь одним взглядом. Самые долгоиграющие сексуальные отношения удаются лучше всего у лиц с четвёртой группой. При этом отечественный специалист Сергей Чугунов подтверждает выносливость представителей с первой группой, чувствительность обладателей второй и третьей, а также добросовестность «рыцарей» с четвертой группой.

Источник: actualnews.org