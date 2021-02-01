Медики назвали необычные признаки дефицита витамина D

01.02.2021, 22:40, Разное

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Зарубежные медики назвали необычные признаки дефицита витамина D, на которые следует обратить внимание. Зачастую эти симптомы проявляются зимой.

Исследователи уверяют, что солнечный витамин D абсолютно необходим как для физического, так и для психического здоровья. Некоторые люди становятся чрезмерно плаксивыми, если не получают достаточного количества кальциферола. Также у пациентов могут появиться одышка без очевидной причины, боли в костях, вздутие живота, кожная сыпь, частые инфекции, высокое давление или мышечная слабость.

По словам медиков, витамин D необходим на протяжении всей жизни и естественным образом вырабатывается в организме с помощью прямых солнечных лучей. Вот только в зимнее время у многих людей наблюдается дефицит этого полезного вещества.

Врачи рекомендуют насыщать свой рацион продуктами, богатыми витаминами D, это жирная рыба (лосось, сардины, сельдь, тунец), мясо и яйца, грибы и коровье молоко. Дефицит кальциферола может спровоцировать заболевания сердца и сосудов, онкологию и сахарный диабет.

Источник: www.express.co.uk