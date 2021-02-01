 

Samsung создала смартфон с поворотно-выдвижной камерой

01.02.2021, 22:40, Разное
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Компания Samsung создала очередную инновацию, смартфон с необычным форматом камеры. Грядущие новинки южнокорейского IT-гиганта могут получить поворотно-выдвижные модули для фото-видео-датчиков.
Данные о получении патент на новое изобретение инженеров Samsung появились в Сети. Согласно информации, опубликованной сайтом WIPO, Всемирной организации интеллектуальной собственности, следующие поколения смартфонов корпорации из Южной Кореи могут оснастить поворотно-выдвижными камерами. Голландский ресурс LetsGoDigital обнародовал рендерные изображения грядущих революционных новинок, демонстрирующих особенности конструкции устройств.

Изобретение подразумевает уникальный блок из трех оптических компонентов и вспышки. Модуль с сенсорами изображений производитель вынесен на тыльную сторону корпуса аппарата. Сделать снимок владелец подобного гаджета сможет как в обычном состоянии объективов, так и развернув их на 180 градусов. Поворотно-выдвижная камера позволит применять ее и для обычных снимков, и для автопортретов. Конструкция подразумевает выдвижение одного из датчиков вперед над верхней частью передней панели. Для этого в смартфон встроены миниатюрные электромоторы, что позволило автоматизировать всю работу для выполнения команд пользователя. Такое инновационное решение дает возможность отказаться от практики применения вырезов, монобровей и других отверстий на экране. По подсчетам блогеров, регулярно освещающих тематику мобильных технологий, данное решение позволит создать безрамочный аппарат с охватом свыше 90% фронтальной крышки. При этом о сроках начала производства подобного аппарата от Samsung сведений пока нет. Предположительно, это будет линейка A.

Источник: nl.letsgodigital.org



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