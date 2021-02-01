 

Жительницу Читы изнасиловал зять

01.02.2021, 22:20, Разное
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В полицию обратилась 62-летняя жительница поселка КСК, расположенного в Черновском районе Читы. Женщина рассказала, что ее пьяный 38-летний зять побил ее, а затем изнасиловал, передает сайт VSE42.RU. Дочь потерпевшей была на работе в момент нападения. Мужчину поймали. Теперь ему грозит обвинение по уголовной статье “Изнасилование”. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В последний раз освободился из тюрьмы в 2018 году.



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