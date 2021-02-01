Пес Джим, который понимал человеческую речь и читал мысли

01.02.2021, 22:08, Разное

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Родившись самым маленьким щенком в помете и будучи признанным совершенно не годным к охотничьей работе, пес Джим, породы сеттер, неожиданно раскрыл себя совершенно с иной стороны, шокировав как своего хозяина, так и американскую общественность.

Пес по кличке Джим родился в 1925 году в Вест-Плейнс, штат Миссури (США). Он был из породы сеттеров, который очень высоко ценились как охотничьи собака и поэтому такие щенки хорошо продавались.

Однако Джим был самым последним щенком в своем помете, так называемым "последышем", и был куда меньше по размерам, чем его братья и сестры. Таким образом всех щенков, кроме Джима, быстро раскупили, а его никто брать не захотел. В конце концов его отдали почти задаром охотнику по имени Сэм ван Арсдейл.

Когда Джим немного подрос, ван Арсдейл повел его на курс дрессировки, чтобы обучить охотничьим командам, однако Джим оказался совершенно непригоден к дрессировке. Весь курс обучения он в основном сидел в стороне, смотря на других собак, и не реагировал на все попытки дрессировщика.

В конце курса обучения дрессировщик сдал Джима его хозяину с формулировкой "полностью бесполезен как охотничья собака". После этого ван Арсдейл решил оставить Джима у себя в качестве обычной домашней собаки, тем более, что его племянница уже сильно привязалась к Джиму, пока он был щенком.

По словам племянницы, ей особенно нравилось то, что у Джима были "необыкновенные, почти человеческие, глаза" и она называла его очень милым псом с мягким и "все понимающим" характером.

Прошло некоторое время и однажды ван Арсдейл отправился на охоту со своими охотничьими собаками и решил захватить с собой и Джима, чтобы проверить самому, как пес поведет себя в условиях реальной охоты. В целом он ожидал, что Джим просто приляжет где-то под деревом и все.

Но когда ван Арсдейл застрелил первого перепела, Джим внезапно сорвался с место и кинулся в заросли, где сидел перепел, а потом принес его по всем правилам и аккуратно уложил у ног хозяина, словно прекрасно выдрессированный охотничий пес. Далее то же самое произошло и с другим перепелом.

Ван Арсдейл был потрясен. Джим работал так хорошо, как ни одна из его охотничьих собак, который с отличием закончили курс тренировки. Вскоре Джим стал для ван Арсдейла главной охотничьей собакой и он принес ему столько перепелов, сколько не приносил ни один охотничий пес в целой округе, а потом даже и в штате и за его пределами.

Известность Джима росла как на дрожжах, он даже попал в охотничий журнал "Outdoor Life Magazine", где его обозвали "Лучшей охотничьей собакой страны". Это был великолепный результат для собаки, которая был меньше ростом, чем обычные сеттеры и первоначально считалась непригодной для охоты. Но это было лишь самое начало славы Джима как чудо-собаки.

Однажды на очередной охоте ван Арсдейл решил сделать перерыв и прилечь отдохнуть по деревом. Он произнес вслух фразу "Ну что, Джим, пойдем приляжем под деревом гикори", после чего Джим сорвался со своего места, подбежал к дереву гикори неподалеку и прилег под ним.

Ван Арсдейл был озадачен, он никогда не обучал Джима отличать гикори от других деревьев и не показывал ему жестом, где находится это дерево. Он решил протестировать Джима и стал говорить ему добежать до кедра, а потом до ореха. И Джим правильно выполнял команды, словно в самом деле понимал, что ему говорит охотник.

Потом ван Арсдейл попросил Джима подбежать к тому пню, рядом с которым валяется консервная банка и Джим в точности выполнил и эту команду, правильно найдя этот пень.

Когда ван Арсдейл вернулся с Джимом с охоты, он подвел его к стоящим на парковке автомобилям и стал просить собаку подбежать сначала к красному автомобилю, потом к черному, а потом к той или иной марке автомобиля. И снова Джим правильно выполнил все эти просьбы. Ван Арсдейл был в полном восторге.

Пока Джим выполнял эти просьбы, вокруг них на улице стали собраться любопытствующие зеваки и ван Арсдейл начал просить Джима подбегать к тем или иным людям, то к женщине с младенцем, то к мужчине с большими усами. Он никогда не показывал Джиму никаких жестов, лишь четко проговаривал просьбы вслух и все. И Джим правильно выполнял все сказанное.

Потом люди из толпы тоже стали просить Джима выполнить то или другое и он послушно выполнял и их просьбы. А потом псу стали задавать такие вопросы, ответы на которые он в принципе не мог знать. Джима спросили "Что сделало богатым Генри Форда?", после чего пес подбежал к серийному автомобилю Форд и положил переднюю лапу на его дверцу.

Потом собаку спросили, что он думает о Боге и Джим через несколько секунд подбежал к человеку из толпы и сел возле его ног. Этот человек оказался священником.

Потом кто-то задал Джиму вопрос не на английском языке и Джим неожиданно тоже верно сделал то, о чем его просили.

В какой-то момент ван Арсдейл почти в шутку попросил Джима подбежать к человеку, который продает технику. Он и сам не знал, кто из толпы где работает, но Джим каким-то образом обнаружил какого-то человека и оказалось, что этот человек торгует техникой. Потом ван Арсдейл попросил Джима найти человека, который приехал из Канзас-сити и пес обнаружил его.

Когда кто-то из топы попросил собаку определить врача, но Джим быстро вычислил врача в толпе и сел возле него. Потом он так же быстро определил, где в толпе находится беременная женщина.

Это странное представление раскрывало все новые и новые таланты чудо-пса Джима. Он умел находить людей в толпе лишь по словам "У этого человека в кармане лежит флажка", а потом ван Арсдейл попросил нескольких людей написать на клочках бумаги разные слова и потом попросил Джима найти людей, написавших то или иное слово. И Джим находил.

После этого представления ван Арсдейл полностью убедился в том, что Джек чрезвычайно необычная собака с талантами экстрасенса. После этого ван Арсдейл забросил охоту и начал ездить по ярмаркам, давая представления с чудо собакой. Теперь слава Джима стала еще более масштабной.

Далее Джим предсказывать результаты спортивных соревнований. Для этого названия команд писались на листочках и Джим должен был выбрать тот или иной листок. Однажды Джим семь раз подряд правильно назвал победителя скачек в Кентукки.

Про чудо-пса Джима писали во множестве журналов и книгах про различные диковины и чудеса. Он публично выступал перед репортерами, чтобы они не сомневались в том, что его способности реальные, и никто из них так и не уличил ван Арсдейла в подлоге.

Самым популярной гипотезой скептиков было то, что ван Арсдейл каким-то образом подавал своей собаке скрытые команды руками или другими частями тела. Но его ни разу не застукали за подобным занятием.

Однажды Джима взяли на исследование в Университет Миссури, где его изучали несколько профессоров и ветеринаров. Однако они так и не смогли прийти ка какому-то единому выводу о природе таланта Джима. И Джима даже там, в отсутствии ван Арсдейла, правильно отвечал на вопросы и выполнял команды.

В пользу того, что ван Арсдейл не был мошенником, можно назвать, что он намеренно не старался зарабатывать деньги на талантах Джима. Он отказывался от съемок в рекламе собачьего корма и даже от съемок в голливудском фильме. И большинство представлений на открытом воздухе с Джимом были для публики совершенно бесплатными.

Множество людей обожали Джима, а губернатор Миссури даже выпустил закон, по которому Джим теперь официально носил титул "Чудо-пес Миссури". Джим продолжал вызывать восторги и восхищения публики до самой своей смерти, случилась в 1937 году.

Опечаленное общество требовало, чтобы Джима было разрешено похоронить на кладбище Ридж-Парк в Маршалле, но закон запрещал хоронить там животных. Однако для Джима была выпущена поправка и его похоронили на участке рядом с кладбищенской оградой.

Когда со временем кладбище расширилось, могила Джима оказалась на его территории и быстро стала самой посещаемой могилой этого места.

В 1999 году в честь Джима в Маршалле, штат Миссури был построен мемориальный парк, в центре которого установили бронзовую скульптуру Джима. И по сей день никто так и не смог логично объяснить природу сверхспособности этой собаки.