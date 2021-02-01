Следователи ГБР за январь задержали 48 человек, включая 11 полицейских и семерых военных

01.02.2021, 21:54, Новости дня

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Следователи Государственного бюро расследований задержали в течение января 2021 года 48 человек, включая 11 сотрудников Национальной полиции Украины и семерых военнослужащих, сообщается на сайте ГБР.

Также в числе задержанных – трое сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, два пограничника, два налоговика, по одному сотруднику СБУ, ГБР и прокуратуры, а также 20 других субъектов.

“Среди них: экс-помощник народного депутата Украины, который за $200 тыс собирался якобы трудоустроить гражданина в Офис президента Украины; следователь Нацполиции Донецкой области, который за 140 тыс грн должен был помочь избежать наказания за смертельное ДТП”, – говорится в сообщении.

В течение месяца следователи ГБР сообщили о подозрении 360 лицам, в том числе экс-президенту Украины, который подозревается в совершении государственной измены. Также подозрение выдвинуто 230 военнослужащим и 27 полицейским.

Фото: dbr.gov.ua

В суд направлено 345 обвинительных актов, в том числе, по 229 военнослужащим, 36 полицейским. 11 пограничникам и 10 таможенникам.

В их числе – обвинение в отношении должностных лиц МВД, которые готовили документы для незаконного ввоза “евроблях” в Украину; двух работников таможенного поста “Житомир-Центральный”, которые оформляли транспортные средства на таможне без надлежащей проверки; восьми полицейских Днепропетровской области, которые “заставляли граждан совершать преступления для повышения показателей”.

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