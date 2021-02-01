Трампа могут лишить части привилегий экс-президентов

01.02.2021, 21:49, Новости дня

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Белый дом рассматривает вопрос доступа экс-президента США Дональда Трампа к брифингам с данными разведки, однако решения по вопросу пока нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это хороший вопрос. Я поднимала его с нашими подразделениями по разведданным или командой по нацбезопасности. Это то, что, несомненно, находится на рассмотрении, но решения, когда я последний раз спрашивала их об этом, не было», – цитирует РИА «Новости» Псаки.

Экс-президенты обычно имеют возможность ознакомиться с данными разведки перед поездкой в другую страну или по вопросам, о которых их хочет проинформировать действующий президент.

Ранее критики Трампа призвали ограничить его доступ к подобным брифингам, среди них был председатель комитета по делам разведки палаты представителей демократ Адам Шифф.

Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что Трампу после завершения его президентского срока необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства.