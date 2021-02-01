 

Водительские права приравняют к идентифицирующему личность документу

01.02.2021, 21:49, Новости дня
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Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, разрешающий использовать для идентификации граждан данные водительского удостоверения.

Водительские права можно будет использовать для идентификации личности при финансовых операциях и для подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, передает ТАСС.

Также законопроект предполагает повышение суммы лимитов по отдельным финансовым операциям, в отношении которых идентификация клиента не проводится. Правительство предложило увеличить сумму лимита с 15 до 40 тыс. рублей для обязательной идентификации операций при приеме от физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность поручения проводить идентификацию или упрощенную идентификацию кредитной компании любой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, говорится в сообщении.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который расширяет возможности граждан при заключении договора на оказание услуг мобильной связи и вводит дополнительные требования по идентификации абонентов.



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