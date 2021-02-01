Ученые назвали лучший чай для профилактики ожирения и диабета

01.02.2021, 21:48, Разное

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Ученые назвали лучший чай, который нужно употреблять с целью профилактики ожирения и сахарного диабета. По их словам, идеальным вариантом является горячий напиток с добавлением шиповника.

Плоды растения имеют различные оздоровительные свойства, поэтому человеческая жизнь может быть продлена. Постоянное употребление такого чая защищает от сердечных заболеваний. В плодах шиповника содержится высокая концентрация антиоксидантов, а именно витамина С. Как показал обзор 12 исследований, в день нужно употреблять 500 миллиграмм данного вещества, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови.

В составе шиповника есть флавоноиды, снижающие кровяное давление. Также такой лечебный чай предотвращает развитие сахарного диабета второго типа, когда наблюдаются скачки сахара в крови.

Испытания проводились на мышах, питающихся очень жирным кормом. На протяжении 20 недель у грызунов снижался уровень сахара в крови, показатели инсулина натощак, замедлялся рост жировых клеток.

Источник: inosmi.ru