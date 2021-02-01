 

Николая Цискаридзе перепутали с бабушкой из-за его любви к зимней рыбалке

01.02.2021, 21:48, Разное
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Николай Цискаридзе решил поздравить своих подписчиков в микроблоге Instagram с необычным праздником – Днем русской водки. Звезда балета предстал в роли барина, но поклонники шутливо отметили, что он больше похож на среднестатистическую бабушку.
Знаменитый танцор написал, что сегодня, 31 января, в Санкт-Петербурге в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию. К этому событию приурочили неформальный праздник, о котором многие россияне даже не догадывались. Николай Цискаридзе отметил, что водка стала настоящим культурным феноменом и даже символом РФ для иностранцев. Всем, кто собрался отметить этот праздник, артист балета пожелал «закусывать и знать меру».

Знаменитость показал несколько снимков, сделанных на зимней рыбалке. По его словам, он выдавал себя за русского барина в честь праздника. Николай Цискаридзе позировал в меховой шубе, объемной шапке и шарфе. Многие комментаторы отметили, что в этом образе он похож на бабушку, но смотрится очень органично и артистично. Танцор призвал поклонников наслаждаться зимними днями и снегом, пока есть такая возможность.



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