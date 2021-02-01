В Южной Корее собакам и кошкам будут делать тесты на COVID-19

01.02.2021, 21:48, Разное

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Согласно информации ВОЗ, были зарегистрированы случаи передачи COVID-19 между животными и людьми. Поэтому в Южной Корее намерены делать тесты собакам и кошкам, если для этого имеются соответствующие показатели.

О вакцинации домашних животных в стране задумались после того, как были обнародованы результаты исследований британских экспертов. Они считают, что такие меры могут приостановить распространение коронавируса. Тестировать намерены питомцев, которые имеют симптомы COVID-19, и тех, кто контактировал с заразившимися. В случае, если результат у животных будет положительным, их владелец также должен уйти на самоизоляцию.

Уже были подтверждены случаи заражения собак, норок, кошек, тигров и львов, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией. Власти Южной Кореи отметили, что они держат ситуацию под контролем. Ученые тщательно изучают вопрос возможной передачи вируса между домашними животными и людьми.

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