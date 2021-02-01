 

Британский ученый предлагает использовать теорию игр в поисках внеземной цивилизации

01.02.2021, 21:46, Новости дня
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Доктор наук Имонн Керинс из Манчестерского университета предлагает усовершенствовать методику поиска во Вселенной внеземного разума, использовав так называемую теорию игр.

Она предполагает, что независимо друг от друга два субъекта будут пытаться достичь одной и той де цели. Таким образом, если мы ходим отыскать в космосе планету, где есть цивилизация, то мы же должны понимать, что она, вероятно, ищет и нас.

Необходимо посылать сигналы в те галактики, с которых Земля видна во время прохода перед солнечным диском, утверждает ученый. И также нужно исследовать именно те участки Вселенной. Напомним, что сейчас поиск ведется двумя способами: по всему периметру и в конкретных, выбранных наугад, секторах.



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