Мнение: Фрагмент новой китайской АПЛ

01.02.2021, 21:44, Разное

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На Google Earth обнаружился фрагмент новой китайской АПЛ, которая собирается на судоверфи в Бохае. Кормовую часть собрали в период с октября по январь.

Первое изображение новой Атомной Подводной Лодки Китая

Open Source Intelligence (OSINT) раскрывает то, что кажется первым общедоступным изображением новой китайской атомной подводной лодки. Коммерческий спутниковый снимок был сделан Maxar и является частью недавнего обновления изображения Google Earth.



Судоверфь Бохай, где Китай будет собирать свои новые атомные подводные лодки. На октябрьских снимках можно заметить продолжающиеся работы.

Китай построил новую огромную верфь для строительства атомных подводных лодок. Площадка рядом с бывшей верфью Бохай, где в настоящее время строятся все атомные подводные лодки Китая, все еще строится . Но основные постройки уже давно достроены. На новых коммерческих спутниковых снимках, доступных любому желающему через Google Earth, видна первая часть корпуса новой подводной лодки.

Точный класс субмарины пока не подтвержден. Но, возможно, это либо первая ударная подводная лодка (ППЛ) типа «Тан» типа 095, либо первая подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) Тип-096.

Новая подводная лодка станет частью масштабного расширения ВМС Китая. Атомные подводные лодки будут иметь решающее значение для его стремления стать полноценным военно-морским флотом. Новый Type-095 (точнее Type-09V) представляет собой ударную подводную лодку, которая, как ожидается, будет сопоставима по возможностям с подводной лодкой класса Virginia ВМС США. И Type-096 (Type-09VI), которые увеличивают живучесть и досягаемость китайских средств ядерного сдерживания на море.

Впервые я заметил секцию корпуса на снимках коммерческого спутника Sentinel-2 с низким разрешением в начале ноября 2020 года. Это было до того, как эти снимки с высоким разрешением стали доступны. Секция корпуса составляет примерно 30-32 метра в длину и примерно 11-12 метров в поперечнике. Это указывает на новые лодки Тип-095 и Тип-096. Другая возможность – это улучшенная версия нынешнего Type-093 Shang-class. Логично, что это была бы оптимизированная версия крылатых ракет Тип-093Б. Ожидается, что на нем будут установлены вертикальные пусковые установки, аналогичные российским ракетам на атомных подводных лодках класса "Ясень". Это позволит нести больше крылатых ракет YJ-18.

Также нельзя исключать, что мы можем видеть фрагмент лодки нового класса. Эти новые классы будут более продвинутыми, чем Тип-093, с повышенным уровнем скрытности. В частности, тип 095 может стать очень актуальным, если китайский флот повысит свое присутствие в Индийском океане.

https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/first-image-of-chinas-new-nuclear-submarine-under-construction/ – цинк

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