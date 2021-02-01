Мнение: Рубаха для Ротенберга?

01.02.2021, 21:36, Разное

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Как там гласит поговорка? С миру по нитке – голому рубаха?

Эта поговорка почему-то вспомнилась, когда увидел вот это видео, котрое мне прислали с переправы через реку Пур на Ямале.

О том, какое отношение имеет Ротенберг к этому мосту, еще в прошлом году писали.

А еще мелькнула мысль, что возможно, деньги собранные на этом мосту, пойдут на то, чтобы достроить «Дворец для Путина».

В общем, дальнобойщикам не роптать надо, а гордится, что они тоже вносят лепту в возведение дворца близ Геленджика…

Что интересно, альтернативный мост из барж, что работал рядом, могут снова запустить в любой момент. Его не разобрали, он готов к эксплуатации…. Но тогда трудно будет объяснить логику тех, кто нагнул депутатов Госдумы, которые дружно проголосовали за закон, разрешающий, что платные дороги и мосты могут работать монопольно, устанавливая космические цены за проезд…

На снимке: Аркадий Ротенберг, фотография отсюда