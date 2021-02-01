 

Мнение: Рубаха для Ротенберга?

01.02.2021, 21:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как там гласит поговорка? С миру по нитке – голому рубаха?

Эта поговорка почему-то вспомнилась, когда увидел вот это видео, котрое мне прислали с переправы через реку Пур на Ямале.

О том, какое отношение имеет Ротенберг к этому мосту, еще в прошлом году писали.

А еще мелькнула мысль, что возможно, деньги собранные на этом мосту, пойдут на то, чтобы достроить «Дворец для Путина».

В общем, дальнобойщикам не роптать надо, а гордится, что они тоже вносят лепту в возведение дворца близ Геленджика…

Что интересно, альтернативный мост из барж, что работал рядом, могут снова запустить в любой момент. Его не разобрали, он готов к эксплуатации…. Но тогда трудно будет объяснить логику тех, кто нагнул депутатов Госдумы, которые дружно проголосовали за закон, разрешающий, что платные дороги и мосты могут работать монопольно, устанавливая космические цены за проезд…

На снимке: Аркадий Ротенберг, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Скандалы: В дело «ВИМ-Авиа» влетела недвижимость

17.08 / Тихановская: Я готова стать национальным лидером

25.12 / Мнение: Суровые годы уходят…

10.12 / Мнение: Письмо: “Электричество кончилось”

01.11 / Мнение: Сценарий и направления удара по Донбассу

28.06 / Экс-солистка группы “Демо” показала всему миру свои четвертые роды

16.11 / В США упавшего с горы лыжника оживили через 45 минут

28.08 / Поссорившиеся участники «Ласкового мая» Андрей Разин и Юрий Шатунов помирились

26.12 / Андрей Норкин в прямом эфире выругался матом в ответ на вопрос о покойной жене

18.09 / Это психическое расстройство может удваивать риск деменции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска