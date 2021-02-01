Зюганов отреагировал на вовлечение детей в незаконные акции

01.02.2021, 21:30, Новости дня

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Глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал вовлечение в несанкционированные акции через соцсети несовершеннолетних, отметив, что это «преступление».

«Нам этот подарок, который готовят ЦРУшники и наши «доброжелатели» в кавычках с Запада, совершенно не нужен. Готовили, репетировали, тренировали. Я вчера посмотрел, кто режиссировал, те же, кто сидит в берлинском обкоме. Кто финансировал? Те же, кто перегонял на их счета сумасшедшие деньги. Кто главные заговорщики? Те, кто призывал бросить детей под колеса только для того, чтобы разжечь здесь большой пожар. Все это против страны и народа, это преступление», – цитирует «Вести» Зюганова.

Ранее глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич сообщил, что TikTok частично или полностью заблокировал несколько аккаунтов, авторы которых призывали к незаконным акциям, а также вели агитацию несовершеннолетних к участию в таких акциях. Малькевич отмечал, что фейки в TikTok стали более жесткими и агрессивными.

Несанкционированные акции состоялись 31 января в Москве и других крупных городах России. Аналогичные акции прошли 23 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.