Московские рестораторы: запрет на работу по ночам отменен очень вовремя

01.02.2021, 21:28, Разное

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Несмотря на меры безопасности, принятые в связи с коронавирусом, в Москве, да и во всей России, рестораны, кафе и бары имели больше возможностей для работы с клиентами, чем такие заведения за границей, вынужденные соблюдать жесточайшие ограничения. Однако все же более твердо они стояли на ногах тогда, когда запрета на работу ночью еще не было.

Столичные власти постоянно ведут диалог с представителями отрасли, поэтому с отменой ограничительных мер было решено не затягивать. Разрешение на работу после 23:00 было дано как только того позволила эпидемиологическая ситуация.

Еще одно очень своевременное решение, которое должно поддержать общепит Москвы, стала отмена обязательной “удаленки”. “Если говорить про ресторанный бизнес, те рестораны, которые специализированы на бизнес-ланчах для офисных работников, наконец после долгого перерыва смогут заработать в полную силу и получат поток гостей”, – рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Он добавил, что власти Москвы делают все зависящее от них, чтобы люди смогли как можно более быстро вернуться к привычной для них жизни. Президент “Опоры России” Александр Калинин отметил, что своим указом московский градоначальник Сергей Собянин вернул к работе целый сектор экономики. Это, считает он, “повод открыть шампанское”.

С такой оценкой согласны и сами представители отрасли. “Я думаю, что каждый из нас следил за статистикой заболеваемости и очень надеялся на то, что скоро снимут ограничения на работу в связи с уменьшением числа заболевших”, – рассказал сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

Основатель ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман обратил внимание на то, что февраль традиционно непростой месяц для заведений. В этом месяце меньше дней, чем обычно, и расширение рабочих часов поможет ситуации.

“Я рад неистово. Послабления приняли очень вовремя”, – заявил ресторатор.

Он добавил, что воодушевления добавляет и тот факт, что московское руководство по просьбам рестораторов обратилось к федеральным властям с предложением сократить или отменить НДС для отрасли.

Рестораны и кафе пострадали от эпидемии коронавируса, пожалуй, больше других заведений. В Москве заведения общепита получили значительную поддержку от властей города в виде различных льготных программ, грантов, льготных кредитов, освобождения от платежей за аренду городского имущества. Многие из них до сих пор открыты и готовы принимать клиентов только благодаря таким шагам.

Для того, чтобы понимать, какие меры необходимо принимать в первую очередь, городские власти ведут постоянный диалог с предпринимателями. Еще в марте в Москве была запущена “горячая линия” для представителей бизнеса, на которой они могли получить ответы на связанные с эпидемией ковида вопросы.

Мерами поддержки, которые были предложены правительством Москвы, успели воспользоваться уже свыше 51 тысячи организаций. В денежном выражении объем помощи составляет 35,5 миллиарда рублей. В дополнение к уже существующей системе льгот и преференций были приняты пят пакетов мер по поддержке на общую сумму в 90 миллиардов рублей.

Правительство Москвы определило приоритетные инструменты по поддержке бизнеса. Речь идет о снижении налогового бремени, освобождении от платежей за городское имущество, выплатах в форме грантов, предоставлении льготных кредитов и различных видов отсрочек по налогам и сборам.