В СПЧ поддержали поручение президента о защите прав журналистов

01.02.2021, 21:28, Разное

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Поручение обеспечить соблюдение прав журналистов Владимир Путин отдал по итогам встречи с членами СПЧ, которая состоялась 10 декабря 2020 года, рассказал Павел Гусев. “Это важный документ: впервые за долгие годы проблема незаконного преследования журналистов, воспрепятствования их деятельности поднята на государственном уровне и можно расчитывать на ее решение”, – добавил он.

Павел Гусев напомнил, что профильная комиссия СПЧ вела мониторинг нарушений прав журналистов и фактов воспрепятствования их профессиональной деятельности и за 2020 год зафиксировала более 100 подобных случаев. “К слову, помимо ставших, увы, уже привычными мы столкнулись с новыми нарушениями прав”, – добавил он. Речь идет о недопуске к информации, а также к попытка привлечь журналистов к ответственности за фейк-ньюс при публикации различных данных о коронавирусе.

“Совет надеется, что примет активное участие в выработке решений полпредами в их регионах и что журналисты смогут вздохнуть свободно”, – подчеркнул Павел Гусев.

Самыми проблемными регионами в контексте соблюдения прав журналистов признали Башкирию, Хабаровский, Краснодарский и Красноярский край, Брянскую, Ленинградскую, Нижегородскую и Псковскую области. Павел Гусев напомнил, что распоряжение президента должно быть исполнено до 1 мая. Ответственными за его исполнение назначены все полпреды главы государства.