Арахамия сообщил, когда отправит Разумкову письмо с уведомлением об исключении Дубинского из фракции

01.02.2021, 21:02, Новости дня

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Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия отправит главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с уведомлением об исключении Александра Дубинского из состава монобольшинства 2 февраля.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами сегодня, после заседания фракции, на котором объявили результаты голосования по вопросу исключения Дубинского, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Завтра от меня – я только что подписал – пойдет письмо на имя председателя Верховной Рады с уведомлением о том, что господин Дубинский как народный депутат прекратил участие в деятельности нашей фракции”, – сказал он.

За исключение Дубинского проголосовали 198 нардепов от “Слуги народа” (80,5% членов фракции). Как уточнил Арахамия, против были 29 депутатов, 19 не определились.

Глава монобольшинства напомнил, что решение фракция принимает 70% голосами “за”.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, два раза предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился. Между президентом и нардепом произошел спор, писала “Украинская правда”.

1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году”.

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью “Украинской правде”, что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают “в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира”. Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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