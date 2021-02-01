 

В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро, среди пострадавших – беременная женщина

01.02.2021, 21:02, Новости дня
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В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро, есть пострадавшие. Об этом сообщает RTBF.

Инцидент произошел на станции “Гар-де лʼОст” в коммуне в Моленбек-Сен-Жан около 15.00 по местному времени (16.00 по Киеву). В полиции сообщили о нескольких пострадавших, не уточнив их количество и тяжесть полученных ими ранений.

По словам мэра коммуны Катрин Муро, во время инцидента серьезно пострадала беременная женщина, ее доставили в больницу. Один из очевидцев рассказал телеканалу RTL, что видел, как нападавший вонзил нож в горло женщины.

Нападавшего задержали. В полиции не считают, что это нападение носит террористический характер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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