Подземный переход в Киеве разрисовали под СИЗО

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01.02.2021, 21:02, Новости дня
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Подземный переход возле “Украинского дома” в центре Киева разрисовал в стиле коридора следственного изолятора грузинский художник Давид Кухалашвили, сообщает инициатива “КримSOS” в Facebook.

Арт-проект “Подземный тупик” посвящен 98 крымским татарам – политзаключенным, которых незаконно удерживают в тюрьмах в аннексированном Крыму и России. Его реализацией совместно занимаются проект “КримSOS” и тбилисская платформа ARTIФ.

Цель проекта – рассказать истории каждого из тех, кого оккупационные власти РФ разлучили с родными за религиозные и политические взгляды.

https://www.facebook.com/KRYM.SOS/posts/3704121409664451

“Киевляне и гости столицы через две минуты выйдут из перехода и вернутся к привычной жизни. А почти сотня людей в Крыму вынуждена существовать за решеткой и отбывать надуманное наказание”, – рассказала Мила Шевченко, автор проекта и координатор организации “КримSOS” “Газете.ua”.

Официальное открытие арт-объекта запланировано на 8 февраля.

К концу 2020 года, по данным Крымской правозащитной группы, в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам находились 109 крымчан,  

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар).

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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